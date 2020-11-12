Скопье, , 23:55 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 12 ноября провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что вероятность того, что соглашение с Болгарией не будет достигнуто до 17 ноября, однако он остается оптимистом. На данный момент Северная Македония и Болгария продолжают переговоры, однако подробности журналистам не сообщают.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, на вопрос о том, почему проблемы во взаимоотношениях с Болгарией не выносятся на обсуждение в парламенте, политик ответил, что переговоры находятся в заключительной стадии, а потому ситуация может быть использована в политических целях.

Несмотря на неоднократные призывы к примирению из Брюсселя и Берлина, на данный момент Болгария не демонстирует готовности к скорому заключению соглашения. Если таковое не будет достигнуто до 17 ноября, когда состоится заседание Совета министров европейских дел ЕС, первая межправительственная конференция ЕС и Македонии в рамках переговоров о вступлении страны в альянс состоится уже не ранее следующего года.

Напомним, в настоящее время Болгария шантажирует Македонию угрозой наложить вето на начало переговоров о вступлении в ЕС и требует у Скопье уступок по ряду вопросов, которые могут поставить под сомнение существование македонского народа и языка.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Македонии: конфликт с Болгарией надо разрешить до 17 ноября ради ЕС