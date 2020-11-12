Париж, , 21:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с Государственным секретарем США Майком Помпео в Париже по инициативе американской стороны. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает Le Figaro.

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Как подтвердила администрация президента Франции, Помпео, находящийся в «турне» по странам Европы и Ближнего Востока, встретится с Макроном, «не скрывая ничего от победившего на недавних выборах президента США Джо Байдена».

В то время как Помпео отказался признавать поражение действующего президента США Дональда Трампа на выборах, Макрон уже поздравил Байдена с победой и даже провел с ним телефонные переговоры. Теперь госсекретарь и президент собираются обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе и проблему терроризма.

Помпео также намеревается встретиться со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Затем он посетит Турцию, Грузию, Израиль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Напомним, 10 ноября Байден провел телефонные переговоры с Макроном, а также с другими лидерами европейских стран. Он обсудил с президентом Франции, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркельи премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном санитарный кризис, изменение климата и борьбу с терроризмом.

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