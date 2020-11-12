Приштина, 12 ноября 2020, 22:24 — REGNUM В министерстве иностранных дел и диаспоры Косово резко отреагировали на заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград наращивает свой военный потенциал на случай противостояния «с любым возможным агрессором».
Министерство опубликовало заявление, в котором говорится, что Косово — это не Нагорный Карабах и не замороженный конфликт, а умышленное сравнение Вучичем Косово с Карабахом явно свидетельствует о его намерении к дестабилизации ситуации на Балканах путем искусственного нагнетания напряжения.
В заявлении говорится, что сербские военнослужащие, в том числе снайперы, были замечены в Белоруссии, а также принимали активное участие в боевых действиях на Украине, а в международных отчетах сообщается о том, что сербское вооружение использовалось в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.
Читайте ранее в этом сюжете: Вучич: Сербия наращивает военный потенциал из опасения перед агрессором