Приштина, , 22:24 — REGNUM В министерстве иностранных дел и диаспоры Косово резко отреагировали на заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград наращивает свой военный потенциал на случай противостояния «с любым возможным агрессором».

Министерство опубликовало заявление, в котором говорится, что Косово — это не Нагорный Карабах и не замороженный конфликт, а умышленное сравнение Вучичем Косово с Карабахом явно свидетельствует о его намерении к дестабилизации ситуации на Балканах путем искусственного нагнетания напряжения.

В заявлении говорится, что сербские военнослужащие, в том числе снайперы, были замечены в Белоруссии, а также принимали активное участие в боевых действиях на Украине, а в международных отчетах сообщается о том, что сербское вооружение использовалось в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Очевидно и ясно, что после вмешательства России в военные действия в Нагоррном Карабахе и ее выступления в роли «посредницы» при урегулировании данного конфликта по принципу «разделяй и властвуй», Россия и Сербия, основные поставщики вооружений в ходе этого вооруженного конфликта, стремятся прочертить такие паралелли с целью оправдать милитаризацию и вооружение Сербии орудиями, несовместимыми с НАТО.

Пресс-релиз МИДД Косово Все русско-сербские попытки подорвать стабильность, мир и безопасность в регионе неприемлемы для Косово, противоречат универсальным европейским ценностям и провалятся также, как позорно провалились в Косово в 1999 году.

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