Вашингтон, , 21:47 — REGNUM С призывом «срочно прекратить насилие» обратился американский госсекретарь Майк Помпео к властям Белоруссии в опубликованном 12 ноября заявлении.

Майк Помпео Gage Skidmore

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

В обращении указано, что Минск должен остановить «всё возрастающее применение насилия против мирных демонстрантов».

Также от властей Белоруссии потребовали дать свободу политзаключённым «и другим мирным протестующим». Вашингтон заявил, что белорусским властям следовало бы взаимодействовать «с координационным советом и с гражданским обществом».

Напомним, так называемый координационный совет Белоруссии был создан организаторами протестов, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов 9 августа.

Этот неправительственный орган не признаёт итогов выборов. О его создании объявила 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ставшая «лицом» оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепе разразились критикой в адрес Минска из-за британских дипломатов