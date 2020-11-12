Москва, , 21:44 — REGNUM Арестованный судом за государственную измену Дмитрий Федоткин работал представителем «Аэрофлота» в Британии и передавал британским спецслужбам секретные сведения об общественно-политической ситуации в России, сообщает 12 ноября ТАСС со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По данным источника, сам Федоткин свою вину в госизмене не признаёт.

«Федоткина подозревают в том, что он предавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает», — цитирует ТАСС слова собеседника. По данному делу назначены экспертизы, а также обыски у ряда физических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Лефортовский суд Москвы арестовал российского гражданина Дмитрия Федоткина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Госизмена».

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