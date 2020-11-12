* ИГ — запрещённая в России организация

Эр-Рияд, , 21:38 — REGNUM ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за организацию взрыва на кладбище в саудовском городе Джидда, где в присутствии французских дипломатов проходила церемония, посвященная подписанию по итогам Первой мировой войны Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года.

Как сообщает Le Figaro, в четверг, 12 ноября, информационный ресурс ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил по своим каналам, что «солдаты халифата смогли установить взрывное устройство на кладбище» в Джидде, где «присутствовали несколько консулов» из стран Европы.

Как говорится в сообщении, «атака имела целью, главным образом, консула Франции, который присутствовал на церемонии на фоне помощи, оказываемой его правительством публикациям карикатур, оскорбляющих пророка».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября десятки тысяч мусульман впервые вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Манифестанты обвиняют президента Франции в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывают мусульманские страны бойкотировать товары из Франции.

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