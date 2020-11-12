Киев, , 21:31 — REGNUM Некоторые европейские страны берут пример с украинской модели «адаптивного карантина» противодействия эпидемии коронавируса, заявил в эфире украинского телевидения премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы находимся в плотной коммуникации с правительствами стран Европы. Крайние разы мы коммуницировали с немецким правительством, французским, чешским, словацким, польским. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться», — сказал Шмыгаль, не уточнив, о каких конкретно странах идет речь.

Премьер отметил, что хотя на Украине «очень тяжелая ситуация и много заболевших», но в некоторых европейских странах ситуация еще хуже.

«Главное — найти повод гордиться собой. Почти все руководство Украины заболело коронавирусом, на хозяйстве остался один Шмыгаль», — иронизирует политический эксперт Юрий Бутусов.

«В день выявляется по 10 тысяч заболевших, умерло уже 9 тысяч человек, очереди в палаты реанимации в Киеве — по десять человек на место, не хватает кислородных баллонов для больных, Украина — единственная страна в Европе, которая не обеспечивает большинство граждан бесплатными тестами, при этом правительство и президент потратили почти все деньги фонда по КОВИД на постройку дорог, и деньги взять негде, потому что власти провалили переговоры с МВФ, нам не дают кредит, а дефицит бюджета 300 млрд грн. И в этих условиях премьер находит время явиться перед телевизором и заявить — берите с нас пример! Гордитесь нами! Да, вам пока все сходит с рук… Но «гордитесь» собой сами», — отметил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине назревает очередной виток внутриполитического кризиса из-за решения правительства ввести в стране «карантин выходного дня». Официальное решение было утверждено накануне, а уже сегодня целый ряд городов, в том числе областных центров, заявили, что не намерены подчиняться этому решению кабмина.