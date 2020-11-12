Анкара, , 21:29 — REGNUM Анкара нашла себе место внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил 12 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар.

По утверждению агентства Anadolu, турецкая сторона намерена обсудить с российской делегацией тактические и технические подробности.

«Где там Турция? Турция внутри соглашения. И за столом, и на поле… Завтра прибывает большая делегация из России. Будут обсуждаться тактические и технические детали, кто где будет стоять и кто что будет делать», — цитирует агентство слова Акара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут взаимодействовать по Карабаху в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана, но «речи о совместных миротворческих силах не шло».

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