Киев, , 21:25 — REGNUM Должность спецпредставителя Госдепа по Украине может быть восстановлена после прихода к власти нового американского президента, передаёт «Радио НВ».

Об этом заявил 12 ноября Игорь Жовква, замглавы офиса украинского президента. По его словам, Киев намерен «поднять вопрос» восстановления этой должности «перед новой администрацией Белого дома».

Чиновник добавил, что Вашингтон бы только выиграл от восстановления этой должности, поскольку это позволило бы американским властям «понимать, что происходит в рамках «нормандского формата».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос об упразднении в Госдепе должности спецпредставителя по Украине был поднят год назад. Ликвидации этой должности способствовал скандал с телефонным разговором президента США Дональда Трама и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

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