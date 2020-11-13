Москва, , 09:07 — REGNUM Распоряжение Минобранауки России перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 12 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Дети уже одурели от дистанционного обучения. Моя дочь весной в апреле была рада дистанционке (9 класс). А сейчас уже мечтает пойти очно учиться (обучение в мед колледже, и опять дистанцинно). На улицах подростки проводят по 6 часов, не знают, чем себя занять, т.к. очное доп обучение закрыто», — пишет Natalya D.

Некоторые пользователи выступили с поддержкой продления дистанционного обучения. Граждане отметили, что это не только сохраняет людей в безопасности, но и создаёт более удобный и комфортный способ обучения.

«Учусь в МГУ, и в целом из прошедших месяцев очно мы отучились, наверное, месяц, причем в универе все было супер-строго с масками, перчатками и дистанцией, особенно после того как кто-то выложил фото с факультета в интернет без масок. А отменяли очные занятия всей группе, потому что сначала у одного одногруппника был контакт с covid-больным, а другой потом и вовсе заболел. Лично меня дистанционка устраивает, и я рада такому решению — это безопаснее, чем ездить в метро до учебы каждый день, набирая кучу контактов. Да и, что скрывать, это гораздо удобнее: лекции выкладывают на специальные онлайн-платформы, туда же выкладывают задачи со сроком сдачи. В итоге все можно посмотреть не раз, и в какое хочешь время. Держу пари, поддержка онлайн-платформ и зарплата программистов обходятся моему факультету в копеечку», — поделилась Виктория В.

Другие выступили против такого решения. Они отметили, что таким образом сильно страдает качество обучения. Кроме того, граждане указали, что дистанционка не позволяет людям полноценно социализироваться.

«Попадалово для студентов Платников. Суммы не уменьшают, а качество — дерьмо, вот и вся суть. Многих других форматов обучения, форумов, лишили студентов, учёбу нужно продлевать на год. Да и какая это жизнь студенческая на дистационке?», — написал Игорь Ф.

Нашлись и те, кто заявил о том, что раз обучение перешло на дистанционный формат, то и стоимость данного обучения должна быть пересмотрена. Граждане считают, что цена должна снизиться из-за того, что учащиеся не пользуются помещениями вузов, но тратят свои средства на обеспечение интернет-связи.

«Снизить стоимость обучения! Услуга не будет оказана полностью. Студенты оказываются не в равных условиях, где все зависит от желания учиться и способностей. Качество полученных знаний будет полностью зависеть от жизненных условий (наличие отдельной комнаты, а не совместно с братьями-сёстрами или родителями, наличие безлимитного Интернета, хорошего компьютера или ноутбука и т. д. Раз принято такое решение, то Министерство образования должно обязать Высшие учебные заведения снизить цену (помещения Вузов использоваться студентами не будут, электричество, вода и прочие расходы станут ниже). Дистанционное образование и очное образование не одно и тоже», — написал пользователь Jul.

Напомним, 12 ноября Минобрнауки распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.