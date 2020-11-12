Степанакерт, , 20:56 — REGNUM Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России в 17:00 маршем вошел в город Степанакерт, сообщил 12 ноября на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, а российский миротворческий контингент приступил к выполнению своих задач.

«Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — сказал Конашенков.

«Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 вошел в город Степанакерт», — добавил он.

«Передовые подразделений миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис, Сус, Гейтала, перевал Лысогорский, юго-западная окраина Шуша и приступили к развертыванию четырех наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг… Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов», — сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ.

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