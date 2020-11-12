Бишкек, 12 ноября 2020, 20:42 — REGNUM Еще шесть человек подали в Центральную избирательную комиссию Киргизии заявления о намерении принять участие в предстоящих досрочных президентских выборах в качестве кандидатов.

Среди новых претендентов на высшую государственную должность республики оказались:

Аймен Касенов — экс-гендиректор компании «Газпром-Нефть Казахстан», экс-заместитель гендиректора компании «Газпром-Нефть Таджикистан», бывший член правления Российско-Киргизского фонда развития и авиакомпании «Кыргызстан аба жолдору»;

Азамат Эсенбеков — бывший руководитель администрации Московского района Чуйской области;

Кубанычбек Кадыров — бывший заместитель министра внутренних дел, экс-депутат республиканского парламента, осужденный за участие в подготовке госпереворота;

Элеонора Турдубекова — заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища;

Садык Шер-Нияз — режиссер, экс-депутат республиканского парламента, один из инициаторов законопроекта о реабилитации жертв репрессий, изменников родины и эсэсовцев;

Токтайым Уметалиева — правозащитница, ранее уже безуспешно выдвигалась кандидатом в президенты.

Также ранее в Центризибирком подали заявления еще 12 кандидатов в президенты:

  • экс-спикер парламента Адахан Мадумаров;
  • объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев;
  • руководитель ОО «Лига-Антикризис» Назарбек Нышанов;
  • эксперт-экономист Кубан Чороев;
  • осужденный за попытку захвата власти экс-губернатор Бектур Асанов;
  • политолог Бакыт Бакетаев;
  • экс-спикер парламента Канатбек Исаев;
  • эксперт по транспорту Абдыкаар Сыдыков;
  • бизнесмен Сазыкбай Турдумалиев;
  • осужденный за экстремизм активист Нурлан Мотуев;
  • директор Ошского филиала «Газпром Кыргызстан» Рашид Тагаев;
  • прозападная экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Киргизии назначил досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.