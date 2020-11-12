Белград, , 21:15 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 12 ноября заявил, что в случае, если компромисс по косовскому вопросу не будет достигнут в рамках переговоров при посредничестве Евросоюза, то «замороженный конфликт» в будущем может «оттаять» подобно конфликту между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что Сербия намерена, как бы ни проходили переговоры с Косово в Брюсселе, укреплять свой экономический и военный потенциал, чтобы «в любой момент защитить страну от любого возможного агрессора». Поскольку Сербия со всей очевидностью не может противостоять НАТО, очевидно, что ее военный потенциал может быть применен только против малых соседних государств или частично признанного Косово.

Александр Вучич По-моему, важно сказать вам, что нагорно-карабахский конфликт показал, как замороженный конфликт может перерасти в подлинную катастрофу.

По словам сербского президента, конфликт в Нагорном Карабахе продемонстрировал, что мир не готов быстро отреагировать на конфликт, поэтому, если таковой произойдет, необходимо опираться на собственные силы. Это Вучич назвал причиной того, что Сербия продолжает наращивать военный потенциал.

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