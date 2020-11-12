Бишкек, , 20:34 — REGNUM Посольство США заявило о намерении американского правительства выделить через Агентство США по международному развитию (USAID) деньги на проведение парламентских и президентских выборов в Киргизии.

Голосование. Киргизия Kenesh.kg

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«Соединенные Штаты Америки с оптимизмом ожидают наступления новой эры прозрачного демократического управления, активного гражданского общества и справедливых выборов в Киргизии», — отметили в диппредставительстве США.

Сколько денег дадут США на независимые выборы в Киргизии, пока не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что итоги прежних парламентских выборов, состоявшихся 4 октября 2020 года, были аннулированы после произошедших в Бишкеке массовых беспорядков, приведших к отставке правительства и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Исполняющим обязанности главы государства объявил себя экс-депутат Садыр Жапаров, который до массовых беспорядков отбывал срок за организацию захвата заложника.

Новые выборы в парламент Киргизии назначены на 20 декабря 2020 года, а досрочные выборы президента — на 10 января 2021 года.