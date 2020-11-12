Ереван, , 20:30 — REGNUM О своей отставке написал официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян 12 ноября в Facebook.

Арцрун Ованнисян Facebook.com/arcrun

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Представитель армянского оборонного ведомства отметил, что во время своей работы информировал читателей о происходящем на войне в Нагорном Карабахе.

Ованнисян «Да, я был уверен, что мы победим, уверенность была основана на битвах многих моих друзей из числа военных. Я прекратил эту деятельность с 9 ноября».

Ушедший в отставку Ованнисян добавил, что продолжит работать на научной ниве, и попросил избавить его «от различных предложений». Он добавил, что не занимается и не будет заниматься политикой.

Ованнисян «Преклоняюсь перед жертвой наших героев».

По словам Ованнисяна, он намерен посвятить себя просвещению молодого поколения, вносить свой вклад в образование.

Напомним, 9 ноября сторонами конфликта в Нагорном Карабахе было подписано совместное заявление о прекращении боевых действий. Оппозиция Армении потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что Баку закрепил за собой территории, которые Нагорный Карабах не хотел сдавать.

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