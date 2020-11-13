Санкт-Петербург, , 08:35 — REGNUM Заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой, в котором она раскритиковала решение наградить главу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко орденом Почёта, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 12 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Виктор Миненко Дарья Драй © ИА REGNUM

«Награды нынче обесценились. Что орден почета, что почетные граждане», — пишет пользователь Юлия.

По мнению некоторых пользователей, данное награждение действительно выглядит довольно странным. Гражданам хотелось бы понять: чем таким отличился данный чиновник, чтобы выдавать ему орден Почёта?

«Очень подозрительное награждение. Чем же таким выдающимся он отличился? Котенка из пожара спас?», — задаётся вопросом Oleg T.

Ряд граждан отметил, что у главы ЦИК уже были подозрения в том, что Миненко не слишком честно осуществлял свою деятельность. Поэтому люди пришли к выводу, что стоит разобраться в том, что на самом деле сделал чиновник.

«Хм, вроде как даже у Памфмиловой были вопросы к горизберкому Питера, а тут награждение», — пишет Вера М.

Многие оказались уверены, что данная награда досталась Миненко не за заслуги в большом количестве качественно осуществлённой работы. Они считают, что это способ поощрения за участие в каких-то внутриполитических действиях в Санкт-Петербурге.

«Вот за что награда? Обычная работа чиновника, потрачены народные деньги, больше некого наградить?», — написал Владимир К.

Нашлись и те, кто решил провести параллель между награждением Миненко и фигурой Владимира Гарюгина, который занимал пост главы метрополитена Санкт-Петербурга, был также награждён орденом Почёта, но и, помимо прочего, находился под следствием.

«Ворон ворону глаз не выклюет. Да и не в первый раз подобное происходит. Яркий пример — бывший начальник метрополитена Гарюгин. Какой взлёт: от уголовного преследования по обвинению в растрате полумиллиарда до присвоения звания почётного гражданина», — пишет пользователь под псевдонимом «Ишь ты, Ирина».

Напомним, 12 ноября глава ЦИКа Элла Памфилова раскритиковала решение наградить главу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко орденом Почёта.

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