Подгорица, , 20:17 — REGNUM Посольство Хорватии в Черногории решительно осудило попытку 11 ноября вечером повесить триколор (флаг короля Николы) на заборе посольства и поблагодарило полицию Черногории за быструю реакцию. В связи с этим инцидентом полиция арестовала и допросила Митара Райчевича (24 года) и Славко Коматину (26 лет).

«Посольство Республики Хорватия в Черногории решительно осуждает хулиганскую провокацию попытки повесить чужой флаг на заборе посольства Республики Хорватия в Черногории», — сказал посол Хорватии Веселко Грубишич в коротком заявлении для портала CDM.

Он поблагодарил Управление полиции Черногории за быструю реакцию, выявление и судебное преследование преступников.

Инцидент произошел около 22:00, когда три человека пытались повесить флаг на заборе хорватского посольства. После приезда полиции они скрылись. Вскоре полиция опознала Райчевича и Коматину.