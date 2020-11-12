Эль-Ариш, Египет, , 19:50 — REGNUM Жертвами крушения вертолета Многонациональных сил и наблюдателей (MFO) на египетском Синае стали восемь человек, 12 ноября сообщает агентство Reuters.

По сообщению MFO, среди жертв — шестеро американских военнослужащих, один миротворец из Франции и один миротворец из Чехии. Ещё один военный из США госпитализирован в тяжелом состоянии.

В качестве предварительной причины крушения называется неисправность вертолета. По информации MFO, команда выполняла «обычные операции».

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