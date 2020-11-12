* ИГ — запрещённая в России организация

Джидда, Саудовская Аравия, , 19:49 — REGNUM Ответственность за теракт на кладбище в городе Джидда (Саудовская Аравия) взяла группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 12 ноября Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на кладбище в Джидде прогремел накануне, 11 ноября. Это произошло во время мероприятия, посвящённого окончанию Первой мировой войны.

Пострадали двое присутствующих, нетяжело. Один из раненых является сотрудником консульства Греции.

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