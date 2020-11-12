Ярославль, , 19:24 — REGNUM В Ярославле прошёл обучающий вебинар «Цифровое лидерство» в рамках соглашения о сотрудничестве правительства Ярославской области и компании «Яндекс». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, бизнеса и эксперты. Участников вебинара во время пленарного заседания приветствовал губернатор Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

«Сегодня мы понимаем, что цифровизация — не сиюминутный тренд, а устойчивый вектор развития, — отметил Дмитрий Миронов. — В первую очередь современный подход к управлению, подключение передовых технологий позволяют планомерно повышать уровень жизни граждан, принимать эффективные решения и претворять их в реальность. В этом году непростая эпидемиологическая ситуация многих заставила оперативно перестроиться, освоить новые форматы взаимодействия онлайн. В результате слаженных действий государства и бизнеса удалось в кратчайшие сроки перевести на дистанционную работу и обучение сотни тысяч человек. С учетом текущей ситуации и прогнозируя возможные вызовы в будущем, мы должны оперативно обеспечивать сквозную цифровизацию. Отрадно, что IT-компании и «Яндекс», как один из лидеров цифровой отрасли, включились в решение задач, которые стоят перед государством, помогают в реализации национальных проектов и демонстрируют социальную ответственность».

Соглашение о сотрудничестве правительство Ярославской области и «Яндекс» подписали 12 марта 2020 года. Этот вебинар должен помочь реализации национального проекта «Цифровая экономика», в котором активно участвует Ярославская область.

«В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» за два года высокоскоростным Интернетом обеспечено порядка 300 социальных учреждений, а до конца 2021 года их количество достигнет 513. Это позволит организовать в области конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных, а также автоматизировать основные социальные проекты, — рассказала заместитель председателя правительства области Екатерина Троицкая.

О продуктах и сервисах, которые призваны содействовать реализации нацпроекта, рассказал директор по взаимодействию с государственными органами и стратегическим направлениям «Яндекса» Алексей Федотов. С докладом «Цифровая экономика регионов: как обеспечить быстрые результаты» выступил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин. После пленарного заседания важные решения обсуждались в секциях «Экономика и транспорт» и «Коммуникации, образование, социальные проекты».