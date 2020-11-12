Пекин, , 19:23 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в Пекине обнародовала планы международных мероприятий, в которых в ближайшее время примет участие партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин. Об этом 12 ноября сообщает Синьхуа.

По слова дипломата, 17 ноября под председательством российского лидера Владимира Путина пройдет саммит БРИКС; 20 ноября под руководством премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина состоится неформальная встреча руководителей стран АТЭС, а 21−22 ноября под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда состоится саммит «Группы двадцати».

По словам другого китайского официального представителя внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня, главным вопросом всех трех саммитов остается борьба с коронавирусной пандемией и ее последствиями в экономике. Китай, подчеркивают в МИД, является последовательным сторонником многосторонних механизмов совершенствования глобального и регионального экономического управления.

Планируется, что на всех трех саммитах Си Цзиньпин выступит с программными речами и предложит ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества.