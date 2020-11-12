12 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

В известной «триаде» международных принципов два из них подтвердят, что у каждой стороны этого конфликта есть своя правда. Для одних свято право народов на самоопределение, для других – территориальная целостность государств. Но важнее всего третий принцип: неприменение силы и угроз силой. Он всеобщий.

Владимир Казимиров, , 19:12 — REGNUM



Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Эта повторная война против Нагорного Карабаха привлекла к себе особое внимание регулярными обстрелами и варварскими бомбежками городов и поселений, убийством мирных жителей, вопреки всем нормам гуманитарного права. Признаки военных преступлений увидела в новом конфликте и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Безусловно, надо заняться и этим.

Но почему-то не обращают должного внимания на вероломный срыв бессрочного перемирия (с 12 мая 1994 г.) и слишком частые нарушения той или иной стороной соглашений о прекращении огня и военных действий (даже в самых умеренных, гуманитарных целях). Договорённости о прекращении боёв трижды сорваны за две недели. Это становится чуть ли не нормой в этом конфликте, начиная с невыполнения четырёх резолюций Совета Безопасности ООН. Должно ли международное сообщество не замечать или терпеть такое?

Особый позор, не иначе, как преступление — это разрыв давнего перемирия ради второй войны в Карабахе с тысячами жертв. За истекшие годы было немало инцидентов (кто-то даже нуждался в них и был против их расследования), но в целом перемирие держалось 26 лет. Можно отметить, что выросло «полтора поколения» азербайджанцев и армян, не ведавших лично ужасов современной войны. И вдруг разом перемирие взорвано! Внезапные смерти и кровь тысяч людей. Разве руководители сторон конфликта не должны отвечать за это?

В Нагорном Карабахе Nkrmil.am

Жаль, что пока нет трибунала, как в Нюрнберге. В этом вихре событий нельзя забывать виновных в новой войне, в стольких бедах обоих народов. Военные преступления надо ещё прояснять. А ответственность, хотя бы моральная, за срыв перемирия должна быть возложена, но не потом, а сразу же, в эти дни. Ибо всё, что произошло и происходит далее — прямое следствие этого грубого акта одного из лидеров воюющих сторон. Всё роковое и зловещее есть лишь производное от того, что учинено им в ту дату, 27 сентября 2020 года.

Стороны конфликта винят друг друга в начале военных действий. Могли ли армяне, покуситься ещё на одну высоту, полосу или район к семи бесспорным районам Азербайджана? Им пора думать, как и за что освободить их. А если б вздумали, могли получить отпор другой стороны на том же участке. Но Азербайджан развернул свое контрнаступление (лексика Баку) по всей линии соприкосновения сил сторон. А это требовало немалой подготовки загодя и всюду.

Бои в Карабахе Artsakh Defence Army

Как поверить в «контрнаступление», столь внезапное и повсеместное? А как забыть при этом десятилетия воинственных угроз Баку, которые не раз обсуждались и осуждались? Вспомните откровения самого президента Азербайджана Ильхама Алиева на военном параде, что война не кончена, будет продолжена? А целая серия инцидентов, чтобы обнадёжить соотечественников? Красноречив и уход Баку от ряда предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ… Или всё это вместе взятое вовсе ничего не значит?

Хорошо помню ряд аналогов и по первой войне в Карабахе. Азербайджан имел и тогда явное превосходство в потенциале, рассчитывал одолеть армян силой, даже не желал выполнять резолюции СБ ООН. Но терпел неудачи, теряя район за районом. Срывы прекращений огня тоже чаще допускал Баку. Помню курьёз, как азербайджанский президент Гейдар Алиев открыто отчитывал своих нарушителей кратких перемирий тех лет.

Как и прежде, стороны конфликта предпочитают не комплексный подход к спорным проблемам, а выборочный. Выхватывают из резолюций СБ ООН лишь то, что им выгодно. Ильхам Алиев берёт из них лишь требование освободить оккупированные территории. И ни слова о том, как выполнял Азербайджан их требования прекратить огонь, военные действия и враждебные акты. А Баку и не желал выполнять их, не раз срывал, продолжал военные действия, чем фактически помог армянам занять и районы Азербайджана, но никогда не признается в этом. К резолюции 822 были заняты лишь два из семи районов Азербайджана. Когда Россия, США, Италия (как председатель МГ СБСЕ) и даже Турция призвали стороны выполнить эту резолюцию, Армения и Нагорный Карабах дали согласие, Баку даже не стал отвечать.

Ильхам Алиев President.az

В трёх резолюциях 1993 г. СБ ООН не хотел уличать виновных в их невыполнении, но в четвёртой назвал нарушителя, хотя для баланса армянам указано на «чрезмерное применение силы в ответ на эти нарушения». Сознавая ненадёжность версии о «контрнаступлении», Баку хочет оправдать новую войну давней оккупацией своей территории (хотя сам помогал армянам боями тех лет). Алиев усиленно подчёркивает, что готов завершить войну, если армяне освободят занятые территории. Случайно ли это? Недавно, подрывая собственную версию, он оспорил, будто у конфликта нет военного решения («мы доказали, что это не так»). Из этих слов тоже понятно, кто начал войну.

В известной «триаде» международных принципов два из них подтвердят, что у каждой стороны этого конфликта есть своя правда. Для одних свято право народов на самоопределение, для других — территориальная целостность государств. Но важнее всего третий принцип: неприменение силы и угроз силой. Он всеобщий. Международное сообщество призвано отвергать и считать преступным пренебрежение к этому принципу, чем бы оно не прикрывалось. И вовсе не задним числом, а уже в эти дни и ныне.

Автор — посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ.