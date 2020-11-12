Дамаск, , 19:10 — REGNUM По итогам Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии страны-учатсники выступили с совместным заявлением, в котором призвали организации ООН оказать поддержку сирийским беженцам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сирийские беженцы в Европе Mstyslav Chernov

Участники конференции со стороны сирийского правительства также подчеркнули приверженность обечапечению безопасного возвращения беженцев на Родину, а также предоставлению им достойных условий проживания.

РанееИА REGNUMсообщало, что 11 и 12 ноября в Дамаске проходит Международная конференция по возвращению беженцев на территорию Сирии, в которой понимают участие представители 18 стран. Проведение конференции поддеражал президент России Владимир Путин, открылась конференция обращением президента Сирии Башара Асада.