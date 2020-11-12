Москва, , 19:09 — REGNUM Политическую ситуацию в Киргизии в ходе инициированных Бишкеком телефонных переговоров обсудили президент России Владимир Путин и киргизский премьер-министр Садыр Жапаров, сообщили 12 ноября в пресс-службе Кремля.

«Обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений. Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов», — говорится в сообщении.

Москва выразила надежду на стабилизацию обстановки в республике и на скорейшее урегулирование внутриполитических проблем Киргизии.

Напомним, Жапаров в настоящее время является и.о. президента Киргизии. Государственный переворот в республике произошёл после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября 2020 г. Президент президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку под давлением «улицы».

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