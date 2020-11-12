Екатеринбург, , 19:17 — REGNUM По вопросу проверки мэрии Кировского района Екатеринбурга следует дать ответ по итогу работы полицейских, заявил глава города Александр Высокинский местным СМИ.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский Алексей Колчин © ИА REGNUM

В эфире портала «Е1» мэр уточнил, что все необходимые документы были отправлены правоохранительным органам. «Давайте дождемся итогов. Мы будем оказывать максимальную помощь, чтобы разобраться в ситуации», — сказал градоначальник.

С главой Кировского района Александром Лошаковым поговорить пока не удалось, так как чиновника не было на связи, добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ сообщали, что Лошакова задержали по уголовному делу о взятке.

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