Москва, , 23:28 — REGNUM Ответные санкции России в отношении ФРГ и Франции, в связи с делом о якобы отравлении блогера Алексея Навального, вызвали бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили соответствующие комментарии 12 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Исцеление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Даже боюсь подумать, какие санкции могут ввести. Наверное, все мерседесы и бмв отправят обратно в Германию?» — задаётся вопросом Микола П.

Многие комментаторы оказались не обрадованы подобной новостью. По их мнению, Германия и Франция — это довольно сильные державы с точки зрения экономики, а значит, ответные санкции могут нанести вред только России.

«Санкции Запада «против России» — это запрет узкому кругу лиц на въезд и заморозка их западных счетов. Зеркальные же санкции России «против Запада» — это санкции против самих же граждан России, когда семга плывет не напрямую из Норвегии, а через Беларусь, и в итоге становится дороже в пять раз», — считает Иван К.

Часть пользователей решили поиронизировать над событием. Они предположили, чего европейские чиновники лишаются в результате ввода против них российских санкций.

«Теперь высокопоставленные чиновники Германии и Франции будут ограничены в покупке недвижимости в России, их счета в Сбере заблокируют, дети перестанут учиться в российских вузах и обиженные вернутся домой, жёны и любовницы перестанут лечиться и рожать в российских больницах. отдыхать на российских курортах и в российских санаториях, чиновники не смогут покупать высокотехнологичную российскую технику и электронику, продукцию российского автопрома и высококачественные натуральные российские продукты питания», — пишет Татьяна К.

Тем не менее ряд граждан посчитали правильным решение российского руководство объявить ответные санкции против данных стран. По их видению, Россия тем самым пытается установить справедливость в отношении себя.

«Санкции надо вводить не как ответные, а как против страны, в которой был отравлен гражданин России. Германия не представила никаких документов, анализов, исследований. Значит, она отравила Навального и хотела прикрыться якобы виновностью России. Вот и надо вводить санкции за отравление гражданина страны. Только так», — поделилась мнением Наталья К.

Напомним, 12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подготовила ответ на санкции ЕС, связанные с делом о якобы отравлении блогера Алексея Навального, скоро об этих мерах сообщат европейским партнерам. Санкции Москвы коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии.