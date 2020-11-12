Москва, , 18:50 — REGNUM Партия «Справедливая Россия» является третьей по популярности после КПРФ и ЛДПР системной оппозиционной партией. Сегодня стремление к расширению электоральной базы толкает СР к переходу на популистскую платформу, к перехвату социальных лозунгов левой оппозиции 1990-х годов. Вместе с тем, именно в этой электоральной нише ожидается острая конкуренция между КПРФ, новыми («За правду») и старыми («Патриоты России») малыми политическими партиями, а также с заново перезапущенными политическими проектами — «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» и «Родиной», тесно сотрудничающей с Союзом добровольцев Донбасса (СДД). Эти и другие вопросы о перспективах «Справедливой России» 12 ноября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» обсудили ведущие российские эксперты в области внутренней политики. Модератором дискуссии выступил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил социологические данные по анализу восприятия партии «Справедливая Россия» россиянами. Эксперт сказал, что около для 69% россиян партия «скорее не интересна» и только 26% проявляет к ней интерес. О причинах критики партии эксперт сделал следующий вывод: «Низкая резонансность деятельности. Усиление разочарования избирателей. Номинальность заслуг. Формальность оппозиционности партии. Представление о «сговоре» между всеми парламентскими партиями в целях сохранения своих позиций. Слабая идеологическая различимость партий, неактуальная или однообразная повестка дня. Устойчивость мнения о дистанцировании оппозиционных партий от проблем населения, близости их скорее к «власти», чем к народу. Деморализация образа партий. Крайне слабое лидерское предложение». Из явных преимуществ партии Михаил Мамонов отдельно выделил «попадание партии в текущую социально-политическую повестку — усиление запроса на социальную справедливость».

Олег Матвейчев, профессор Финансового Университета при Правительстве России, высказал мнение о том, что «Справедливая Россия» находится в глубочайшем кризисе, подчеркнув, что у партии этот кризис системный, захватывающий абсолютно все.

«Идеологии нет. В партии ощущается кадровый и финансовый голод. Лидер партии — вовсе не харизматичен. На мой взгляд, попытка поглотить какую-нибудь небольшую партию могла бы дать «Справедливой России» шанс укрепить свои позиции, иначе она с трудом преодолеет 5%-барьер на предстоящих выборах. Новые партии будут просто «отгрызать» ее итак неустойчивый электорат», — пояснил он.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, объяснил, почему, с его точки зрения, партия в любом случае пройдет на выборах в ГосДуму в 2021 году.

«Левые партии в целом востребованы в России. А в текущих условиях спрос на левую повестку особенно растет, растет спрос на справедливость. И в этом смысле партия попадает в этот запрос. Но партия нуждается в новых лицах, однозначно, и, если обновит первый эшелон, у нее будут хорошие шансы получить неплохие результаты на выборах», — сказал он.

С точки зрения Михаила Ковалева, политолога, эксперта по вопросам Интернета и социальных сетей, шансы у партии «Справедливая Россия» на грани 5%.

«Тема «справедливости» партией не приватизирована. Появились новые конкуренты в виде малых новых партий, которые являются явными претендентами на их электорат. И даже назначение таких ярких политиков, как депутата ГосДумы Валерия Гартунга, на должность главы оперштаба партии, не создают ореол «партии успешных и ярких людей». Партия находится в «лихорадочном поиске своего лица», — прокомментировал он нынешний статус партии.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), поделился результатами качественных социологических исследований.

«Наиболее характерная цитата, описывающая положение дел — «Совсем их не видно, а что, эта партия вообще функционирует?». Партия как будто бы бездействует. На мой взгляд, 6% — недостаточный результат для того, чтобы партия успешно выступала на выборах в Госдуму. Я не нашел поводов для оптимизма, к сожалению, не верю, что партия сможет воспользоваться существующими у нее возможностями», — сказал он.

Александр Рудаков, руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ, согласился с мнением, что объединение «Справедливой России» с какой-то другой политической силой — вполне рабочая идея.

«Есть потенциал вести коалиционные переговоры с партиями, которые не входят в число основательниц этой партии. Избиратель может нормально воспринять такое коалиционное соглашение. Поэтому такая идея является вполне рабочей. Единственный нюанс — это то, что времени до выборов осталось совсем немного, а объединение двух партий, как правило, — весьма длительный процесс», — отметил он.

Владимир Лепехин, директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза (Институт ЕАЭС), высказал свое мнение относительно основной проблемы партии.

«На сегодняшний день существует колоссальная востребованность этой ценности — «справедливости», есть востребованность в разработке вообще, в понимании того, что такое справедливость на данном этапе для современной России, в которой отношения производственные, общественные отношения становятся все более несправедливыми. То есть политическая партия, которая называется «Справедливая Россия», то есть партия, которая сделала заявку на то, что именно этой проблемой она занимается, по факту этой проблемой не занимается. Сама идеология справедливости отсутствует, теоретической и методологической проработки этой проблемы нет. Партия, безусловно, должна это разработать и обществу предъявить: что понимается под справедливостью в данных конкретных условиях, то есть не только изменение налоговой системы, введение прогрессивной шкалы налога, а вообще вся линейка… С моей точки зрения, без решения этой глобальной задачи, перспектив у партии мало. Другое дело, что лидеры «Справедливой России» боятся в открытую, наверное, ее представить, хотя, с моей точки зрения, ситуация складывается таким образом, что даже в Кремле сейчас возникает некая потребность чтобы кто-то, допустим «Справедливая Россия», представил бы не радикальную идеологию, не радикально левую идеологию, а действительно разумный, конструктивный и инновационный подход по этим вопросам», — подчеркнул эксперт.

Александр Шпунт, директор Института инструментов политического анализа, отметил в своем выступлении, что не видит веских причин, чтобы партия не прошла на следующих выборах в парламент. При этом эксперт выделил элементы, от которых будет зависеть успех партии: «Первый элемент — это то, как она сумеет работать с избирателем, второй — как она сумеет работать с элитами и, прежде всего, с элитами на местах, и третье — от самой конструкции этих выборов, от того, как эти выборы будут присутствовать в политическом и социальном пространстве». Более того, эксперт добавил, что видит очень большие перспективы для партии именно в коалиционных соглашениях: «Я думаю, что эти союзы а) — полезны «Справедливой России», б) — они для нее жизненно важны, именно для того, чтобы партия через эти союзы трансформировалась и изменилась».

В завершении дискуссии Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, подвел итоги круглого стола: «Справедливая Россия» находится в неком перманентном кризисе, но, правда, этот кризис пока не несет риск, по мнению большинства, неких больших потерь. У партии нет проработанной финальной версии идеологии справедливости, есть скорее использование «мантры справедливости». И такой подход, отчасти, уже набил оскомину у избирателей. Поэтому, возможно, именно объединение с малыми партиями может помочь партии пережить кризис».