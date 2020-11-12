Москва, 12 ноября 2020, 18:50 — REGNUM Партия «Справедливая Россия» является третьей по популярности после КПРФ и ЛДПР системной оппозиционной партией. Сегодня стремление к расширению электоральной базы толкает СР к переходу на популистскую платформу, к перехвату социальных лозунгов левой оппозиции 1990-х годов. Вместе с тем, именно в этой электоральной нише ожидается острая конкуренция между КПРФ, новыми («За правду») и старыми («Патриоты России») малыми политическими партиями, а также с заново перезапущенными политическими проектами — «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» и «Родиной», тесно сотрудничающей с Союзом добровольцев Донбасса (СДД). Эти и другие вопросы о перспективах «Справедливой России» 12 ноября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» обсудили ведущие российские эксперты в области внутренней политики. Модератором дискуссии выступил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.
Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил социологические данные по анализу восприятия партии «Справедливая Россия» россиянами. Эксперт сказал, что около для 69% россиян партия «скорее не интересна» и только 26% проявляет к ней интерес. О причинах критики партии эксперт сделал следующий вывод: «Низкая резонансность деятельности. Усиление разочарования избирателей. Номинальность заслуг. Формальность оппозиционности партии. Представление о «сговоре» между всеми парламентскими партиями в целях сохранения своих позиций. Слабая идеологическая различимость партий, неактуальная или однообразная повестка дня. Устойчивость мнения о дистанцировании оппозиционных партий от проблем населения, близости их скорее к «власти», чем к народу. Деморализация образа партий. Крайне слабое лидерское предложение». Из явных преимуществ партии Михаил Мамонов отдельно выделил «попадание партии в текущую социально-политическую повестку — усиление запроса на социальную справедливость».
Олег Матвейчев, профессор Финансового Университета при Правительстве России, высказал мнение о том, что «Справедливая Россия» находится в глубочайшем кризисе, подчеркнув, что у партии этот кризис системный, захватывающий абсолютно все.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, объяснил, почему, с его точки зрения, партия в любом случае пройдет на выборах в ГосДуму в 2021 году.
С точки зрения Михаила Ковалева, политолога, эксперта по вопросам Интернета и социальных сетей, шансы у партии «Справедливая Россия» на грани 5%.
Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), поделился результатами качественных социологических исследований.
Александр Рудаков, руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ, согласился с мнением, что объединение «Справедливой России» с какой-то другой политической силой — вполне рабочая идея.
Владимир Лепехин, директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза (Институт ЕАЭС), высказал свое мнение относительно основной проблемы партии.
Александр Шпунт, директор Института инструментов политического анализа, отметил в своем выступлении, что не видит веских причин, чтобы партия не прошла на следующих выборах в парламент. При этом эксперт выделил элементы, от которых будет зависеть успех партии: «Первый элемент — это то, как она сумеет работать с избирателем, второй — как она сумеет работать с элитами и, прежде всего, с элитами на местах, и третье — от самой конструкции этих выборов, от того, как эти выборы будут присутствовать в политическом и социальном пространстве». Более того, эксперт добавил, что видит очень большие перспективы для партии именно в коалиционных соглашениях: «Я думаю, что эти союзы а) — полезны «Справедливой России», б) — они для нее жизненно важны, именно для того, чтобы партия через эти союзы трансформировалась и изменилась».
В завершении дискуссии Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, подвел итоги круглого стола: «Справедливая Россия» находится в неком перманентном кризисе, но, правда, этот кризис пока не несет риск, по мнению большинства, неких больших потерь. У партии нет проработанной финальной версии идеологии справедливости, есть скорее использование «мантры справедливости». И такой подход, отчасти, уже набил оскомину у избирателей. Поэтому, возможно, именно объединение с малыми партиями может помочь партии пережить кризис».