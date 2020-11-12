Киев, , 18:47 — REGNUM Внедренные в стране ради сохранения здоровья и жизни ограничения должны быть одинаковыми для всех, заявил в эфире украинского телевидения вечером 12 ноября министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник опроверг информацию о том, что «карантин выходного дня» не будет касаться церквей.

«Вопрос справедливости — самый главный… У нас установлено, что любые мероприятия могут проводиться с участием не более 20 человек, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Это касается и церквей», — уточнил Степанов.

Также министр заявил, что никто не будет держать людей в дополнительных ограничительных мерах, если для этого не будет потребности.

«Мы планируем «локдаун выходного дня» на три недели, и будем смотреть на динамику», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ряд городов на Украине заявили об отказе подчиняться решению правительства о введении «карантина выходного дня» — в том числе областные центры Львов и Чернигов.

Предполагается, что до конца ноября в субботу и воскресенье в стране будут работать только продовольственные магазины, аптеки и заправки, но работа общественного транспорта сохранится в полном объеме.