Москва, , 18:33 — REGNUM Законопроект о проведении эксперимента по переносу сроков начала учебного года на октябрь внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Максимом Зайцевым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Пустой класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно поправкам, эксперимент проводится «посредством переноса начала учебного года в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы — образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 1 октября».

Предполагается, что эксперимент продлится до 31 августа 2023 года за счет бюджетной системы регионов страны.

По мнению авторов, предлагаемое правовое регулирование позволит субъектам Российской Федерации более гибко подходить к началу учебного года, в том числе, в зависимости от климатических условий и в связи с различными форс-мажорными ситуациями и объективными условиями в стране и в регионе.