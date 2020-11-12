Москва, 12 ноября 2020, 18:30 — REGNUM Присутствие Турции на Южном Кавказе естественно, поскольку она — стратегический партнёр Азербайджана, сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
Он добавил, что турецкое присутствие на Южном Кавказе «не должно никого пугать».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября две стороны конфликта в Нагорном Карабахе (Армения и Азербайджан) и Россия заключили соглашение о прекращении военных действий в этом регионе.
На территории Нагорного Карабаха теперь присутствуют российские миротворцы.
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