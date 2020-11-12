Москва, , 18:30 — REGNUM Присутствие Турции на Южном Кавказе естественно, поскольку она — стратегический партнёр Азербайджана, сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Полад Бюльбюль оглы «Турция — это братская страна, стратегический союзник Азербайджана».

Он добавил, что турецкое присутствие на Южном Кавказе «не должно никого пугать».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября две стороны конфликта в Нагорном Карабахе (Армения и Азербайджан) и Россия заключили соглашение о прекращении военных действий в этом регионе.

На территории Нагорного Карабаха теперь присутствуют российские миротворцы.

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