Киев, , 18:22 — REGNUM Власти города Чернигова (областной центр на Украине, соседняя область с Киевской) не намерены выполнять решение правительства о карантине выходного дня, если найдут соответствующую юридическую возможность.

Об этом 12 ноября заявил заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако в эфире украинского телевидения.

Чиновник отметил, что о решении правительства о «локдауне выходного дня» местные власти узнали из новостей, а самого документа в регионе до сих пор не видели (формально решение было утверждено во второй половине дня 11 ноября).

«Если в решении правительства будет возможность принимать решения самостоятельно — конечно, мы считаем, что эти карантинные ограничения, кроме вреда бизнесу — они ничего не изменят», — сказал Ломако.

Заместитель мэра не верит, что от карантина выходного дня заболеваемость коронавирусом «существенно изменится».

«Если должностные лица горсовета или спецкомиссии будут иметь возможность не вводить этих ограничений — мы будем на стороне бизнеса и здравого смысла», — резюмировал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что из крупных городов Украины власти Львова сразу же заявили, что не будут подчиняться решению правительства о «карантине выходного дня» и, более того, готовы оспаривать его в судах. О неподчинении Киеву заявили также местные власти нескольких небольших городов. Еще в нескольких городах заявили, что инициативу правительства надо рассмотреть на местному уровне, поэтому в ближайшие выходные карантина в этих населенных пунктах точно не будет.