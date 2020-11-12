Москва, , 18:17 — REGNUM Все армянские памятники культуры в Нагорном Карабахе будут сохранены, сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Собор Казанчецоц. Шуши. Нагорный Карабах Serouj

Полад Бюльбюль оглы «Могу на своем уровне гарантировать, что никакому памятнику истории, а тем более духовности, вреда нанесено не будет».

Относительно армянской церкви в Баку азербайджанский дипломат сказал, что «на неё никто руку не поднял, никто не разрушил». Он утверждает, что власти города привели храм в порядок.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Читайте также: Баку готов предоставить живущим в Карабахе армянам культурную автономию

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Бюльбюль оглы, армянам на территории Нагорного Карабаха Баку готов предоставить культурную автономию.

Читайте ранее в этом сюжете: России не нужны тлеющие конфликты у границ, заявил Лавров