Киев, , 18:04 — REGNUM В офисе президента Украины (ОПУ) не исключают возможности возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США в Киеве.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сегодня, 12 ноября, заявил заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

Чиновник заявил, что официальный Киев будет ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома.

«Это было бы полезно и важно… это тот трек, который позволял бы США понимать, что происходит в пределах Нормандского формата, формально не принимая в нем участия», — отметил Жовква в эфире одной из радиостанций.

Он также подчеркнул, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования в Донбассе, но для достижения мира нужно «движение навстречу другой стороны».

«Вот в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что должность специального представителя Госдепартамента США по Украине появилась при президенте Порошенко. Этот пост несколько лет занимал американский дипломат Курт Волкер.

Еще 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США. Он подчеркнул, что Украина «с оптимизмом» смотрит в будущее стратегического партнерства с Вашингтоном.