Ереван, , 18:01 — REGNUM Толпы протестующих собрались возле здания Службы национальной безопасности Армении в Ереване, сообщает 12 ноября РИА Новости.

На митинге высказывается недовольство действующим правительством и премьер-министром Пашиняном. К зданию подтянуты спецподразделения МВД в специальной экипировке и со щитами. Попыток ворваться в здание и начать стычки с силовиками митингующие не предпринимают.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Армении с 10 ноября продолжаются массовые акции протеста с требованием отставки действующего правительства.

Задержаны десять оппозиционных лидеров.

Протесты начались после признания военного поражения Армении в Нагорном Карабахе.

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