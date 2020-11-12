Ереван, 12 ноября 2020, 18:01 — REGNUM Толпы протестующих собрались возле здания Службы национальной безопасности Армении в Ереване, сообщает 12 ноября РИА Новости.
На митинге высказывается недовольство действующим правительством и премьер-министром Пашиняном. К зданию подтянуты спецподразделения МВД в специальной экипировке и со щитами. Попыток ворваться в здание и начать стычки с силовиками митингующие не предпринимают.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Армении с 10 ноября продолжаются массовые акции протеста с требованием отставки действующего правительства.
Задержаны десять оппозиционных лидеров.
Протесты начались после признания военного поражения Армении в Нагорном Карабахе.
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