Париж, , 18:05 — REGNUM Французская партия «Республиканцы» отреагировала на отказ франко-ливанского бизнесмена Зиад Такиеддина от своих показаний против бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о «ливийском финансировании» президентской компании последнего, потребовав наказать «виновных».

Николя Саркози Thomas Bresson

Как сообщает Le Figaro, в четверг, 12 ноября, высокопоставленные деятели партии «Республиканцы», от которой выступал Саркози на выборах 2007 года, выразили свою радость по поводу «триумфа правды», когда один из главных свидетелей обвинения, Зиад Такиеддин, отказался от своих показаний.

Так, на своей официальной странице в социальной сети Twitter депутат от «Республиканцев» в Национальном собрании Гийом Пельтье написал следующее: «Недавние новости вызывают шок: главный обвинитель признал свою ложь, которая запятнала репутацию государственного деятеля Николя Саркози. Правда восторжествовала… Пусть виновных осудят и накажут».

Напомним, 11 ноября Такиеддин отказался от своих показаний против Саркозипо делу о финансировании в 2007 году президентской компании последнего. Бизнесмен заявил, что «не финансировал президентскую кампанию» Саркози и что судьи«переиначили то, что он говорил».

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