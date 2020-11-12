Дамаск, , 17:36 — REGNUM Совокупная помощь, оказываемая различными ведомствами и организациями РФ Сирийской Арабской Республике оценивается в 150 млн долларов в год. Об этом, по сообщению корреспондента ИА REGNUM, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в ходе передачи гуманитарной помощи в лагере беженцев близ Дамаска.

Военный конфликт в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу подчеркнуть, что сегодняшняя акция не разовая, гуманитарная помощь поставляется в Сирию регулярно, Россотрудничество пыталось подсчитать объемы гуманитарной помощи, и мы считаем что порядка 150 миллионов долларов в год Россия тратит в год на разные программы помощи народу Сирии. Как минимум 150 миллионов. И важно понимать, что гуманитарная помощь естественно поможет народу Сирии, но важно сейчас в принципе восстанавливать социальную инфраструктуру, больницы, школы, жилье, дороги, создавать здесь рабочие места», — заявил Примаков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 и 12 ноября в Дамаске проходит Международная конференция по возвращению беженцев на территорию Сирии, в которой понимают участие представители 18 стран.