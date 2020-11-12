Эль-Ариш, Египет, , 17:14 — REGNUM Вертолет с участниками миротворческой миссии разбился на Египетском Синае, 12 ноября сообщает агентство Reuters.

Аварию подтвердил офис Многонациональных сил и наблюдателей (MFO) в Израиле. По предварительной информации, погибли пятеро военных США, а также участники миссии из Франции и Чехии.

MFO действует на Синае с 1979 году, в её состав входят военнослужащие из США и 12 других государств мира. Штаб-квартира MFO находится в Риме.

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