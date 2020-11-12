Париж, , 17:19 — REGNUM Участники третьего Парижского форума мира решили выделить 500 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с вирусом SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает Reuters.

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Государства и фонды, принявшие участие в Парижском форуме мира, впервые состоявшегося в 2018 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, согласились выделить 500 миллионов долларов на финансирование Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) под эгидой ВОЗ.

Франция согласилась направить 100 миллионов евро, а Испания — 50 миллионов. Фонд Билла и Мелинды Гейтс пообещал также предоставить «существенную помощь».

Напомним, 12 ноября, за несколько часов до пресс-конференции, посвященной итогам «антикоронавирусного» карантина, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что «время расслабляться еще не пришло». Глава французского правительства не собирается отменять режим самоизоляции, введенный во Франции две недели назад.