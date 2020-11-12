Чебоксары, , 17:03 — REGNUM ЦИК Чувашии прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации избирательных документов на выборах в органы местного самоуправления в Урмарском районе республики 13 сентября.

Как следует из сообщения, уголовное дело было возбуждено руководителем СУ СКР по Чувашии Александром Полтининым2 ноября СУ СКР по результатам проверки Цивильским межрайонным следственным отделом по жалобе кандидата в депутаты Урмарского районного собрания депутатов по Мусирминскому одномандатному избирательному округу № 12 Вячеслава Павлова о фальсификации избирательных документов на избирательном участке №1523 Урмарского района (Мусирминское сельское поселение) «в части голосования иными лицами не менее чем за 23 избирателей при проведении досрочного голосования». А 9 ноября Урмарский районный суд назначил дату рассмотрения гражданского дела по административному иску об отмене результатов выборов по данному округу — 24 ноября.

«ЦИК Чувашии оказывает следствию всю необходимую помощь, рассчитывает на объективное и законное рассмотрение возбужденного дела на основании всестороннего изучения всех фактических обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения вины конкретных членов участковой избирательной комиссии будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении их полномочий», — говорится в сообщении республиканского центризбиркома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело заведено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»), ч. 1 ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»). Правоохранители полагают, что председатель участковой комиссии избирательного участка, расположенного в селе Мусирмы, совместно с двумя её членами для"искусственного завышения явки"изготовили фиктивные заявления о предоставлении возможности проголосовать вне избирательного участка от лица более чем 20 жителей села.

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Напомним, 13 сентября в Чувашии проходили выборы главы региона, а также выборы в органы местного самоуправления.