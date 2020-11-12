Эр-Рияд, 12 ноября 2020, 17:03 — REGNUM Обстрел посольства Саудовской Аравии в городе Гааге (Нидерланды) — это трусливое нападение, достойное всяческого осуждения.
Об этом говорится в тексте заявления властей Саудовской Аравии, распространённом телеканалом Al Arabiya. По данным Эр-Рияда, никто в результате атаки на дипмиссию не пострадал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудовское посольство в Гааге подверглось нападению утром 12 ноября. Стрельба велась по окнам.
Читайте ранее в этом сюжете: Нидерланды проверяют информацию о стрельбе у посольства Саудовской Аравии