Эр-Рияд, , 17:03 — REGNUM Обстрел посольства Саудовской Аравии в городе Гааге (Нидерланды) — это трусливое нападение, достойное всяческого осуждения.

Об этом говорится в тексте заявления властей Саудовской Аравии, распространённом телеканалом Al Arabiya. По данным Эр-Рияда, никто в результате атаки на дипмиссию не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудовское посольство в Гааге подверглось нападению утром 12 ноября. Стрельба велась по окнам.

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