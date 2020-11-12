Киев, , 16:59 — REGNUM Некоторые журналисты 12 ноября пытались прорваться в больницу «Феофания», чтобы выяснить, правда ли, что «под предлогом болезни президент Зеленский и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак отправились на отдых».

Об этом сообщила во второй половине дня 12 ноября пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что лечение президента Украины именно в этой больнице предусмотрено протоколом, а также констатировала, что болезнь Зеленского стала «мощным источником для фейков, манипуляций и конспирологии».

ИА REGNUM напоминает, что о положительном тесте Зеленского на коронавирус стало известно 9 ноября, также COVID-19 заразился Андрей Ермак.

Утром 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице «Феофания», причем там оборудовали специальный кабинет, в котором президент может проводить «удаленные» совещания.