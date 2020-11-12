Варшава, , 16:53 — REGNUM 12 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал на своей странице в Facebook, что правительство республики уже создало план распространения вакцин против коронавируса, как только Варшава получит к ним доступ.

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«Благодаря соглашениям, которые мы подписали с другими странами ЕС, мы имеем право использовать вакцины, как только они будут доступны. Мы уже выработали логистику их распространения. В первую очередь, они должны быть доставлены нашим пенсионерам, медицинским службам и силовым формированиям», — написал глава правительства, добавив, что «вакцина будет доступна каждому гражданину на добровольной основе».

За день до этого, 11 ноября, Европейская комиссия одобрила соглашение с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer о закупке до 300 миллионов доз вакцины против коронавируса. Они подлежат распространению в странах Евросоюза.

Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что эффективность вакцины против SARS-CoV-2, который она разрабатывает, составляет более 90%. Компания объявила, что в 2021 году сможет произвести до 1,3 миллиарда прививок. Проект вакцины разрабатывается в сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.