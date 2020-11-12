Варшава, , 16:51 — REGNUM Пресс-секретарь варшавской мэрии Каролина Галецкая заявила, что в результате беспорядков 11 ноября наибольшие потери были зафиксированы в дорожной инфраструктуре. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Вырваны элементы брусчатки и столбов, находящихся по краям мостовой», — пояснила Галецкая. Она также сообщила, что в настоящее время проводится подсчет ущерба, нанесенного инфраструктуре в ходе уличных стычек.

Напомним, в этом году из-за пандемии столичные власти в Польше не дали разрешение на проведение традиционного Марша независимости 11 ноября в честь Дня независимости республики. Зато организаторам удалось согласовать мероприятие в форме автопробега. Часть участников, несмотря на это, все равно собралась на уличное шествие. В ходе разгона незаконной акции полиция применила слезоточивый газ против участников марша.

По словам представителя МВД, некоторые участники акции вели себя агрессивно, бросали в стражей порядка камни, а также запустили фейерверки в квартиру одного из домов, мимо которого проходил Марш, в связи с чем в жилом помещении случился пожар.