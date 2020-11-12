Минск, , 16:48 — REGNUM Вопросы госрегулирования цен на продовольствие и создания его запасов до весны обсудил 12 ноября Александр Лукашенко, принимая с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и зампреда правительства Александра Cубботина. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, обсуждался также план на ближайшую пятилетку (2021−2025 годы).

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Лукашенко напомнил, что уже обсуждал проблему контроля за потребительскими ценами (инфляцией) с главой «официальных профсоюзов» (ФПБ) Михаилом Ордой. Это формально негосударственное объединение будет выполнять функции и КГК и других белорусских госорганов.

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«Естественно, будут контролировать основные позиции. Прежде всего, это продукты питания. Мы договаривались о том, что страна должна заготовить стабилизационные фонды, то есть запасы, чтобы продуктов питания хватило до мая — июня. Это надо полностью заготовить. Что касается дальше — надо жестко взять на контроль работу губернаторов, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний и весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен, — распорядился Лукашенко. — А так получается, вы мне осенью докладываете, что продовольствия в хранилищах с избытком, а цены начинают скакать. На какие виды — на картошку, капусту или гречку. Как это так, чего не хватает?».

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Отдельно был обсуждён вопрос проведения в ближайшие месяцы «Всебелорусского народного собрания» — собрания сторонников Лукашенко. В отличие от оппозиционных «Координационного совета» и «НАУ», этот не прописанный в Конституции орган Следком и Генпрокуратура не считают незаконным и не преследуют в уголовном процессе.

Напомним, в Белоруссии де-юре нет «губернаторов» — есть председатели областных исполнительных комитетов, выстроенных в вертикаль исполнительной ветви власти. Их лично назначает Лукашенко, назначая также номинального главу этой ветви власти — председателя Совета министров. Фактически, констатируют белорусские политологи, в этой постсоветской республике вся полнота власти сконцентрирована в руках авторитарного правителя, потерявшего былую внутреннюю и внешнюю легитимность.