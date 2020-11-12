Москва, , 16:41 — REGNUM Данные о наёмниках, воевавших в Нагорном Карабахе на стороне Армении, переданы Азербайджаном России, сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

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По словам азербайджанского дипломата, Россия не говорит о том, что наёмники воевали в Нагорном Карабахе на стороне Армении.

Полад Бюльбюль оглы «Поэтому я вчера как посол подписал документ в соответствующие органы РФ, где азербайджанская сторона представила фамилии, имена, позывные наёмников, которые были на армянской стороне».

Напомним, российская сторона не раз выражала озабоченность по поводу сведений, поступающих о наёмниках, воюющих в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

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