Москва, 12 ноября 2020, 16:41 — REGNUM Данные о наёмниках, воевавших в Нагорном Карабахе на стороне Армении, переданы Азербайджаном России, сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
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По словам азербайджанского дипломата, Россия не говорит о том, что наёмники воевали в Нагорном Карабахе на стороне Армении.
Напомним, российская сторона не раз выражала озабоченность по поводу сведений, поступающих о наёмниках, воюющих в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.
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