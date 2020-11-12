Бишкек, 12 ноября 2020, 16:30 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров утвердил концепцию развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны» («Киргизский гражданин») на 2021 — 2026 годы. Об этом он сообщил, выступая на форуме «Единый народ — развитая страна» сегодня, 12 ноября.
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По словам политика, что основной целью концепции является повышение эффективности государственной политики в этнической сфере и дальнейшее укрепление единства народа страны.
«Киргизский язык при этом должен стать проводником между другими национальностями. Каждый гражданин должен знать и свой язык, и официальный, и иностранный», — подчеркнул он.
Также Жапаров отметил, что сейчас в Киргизии проживают более 100 этносов, из которых киргизы составляют 73%.
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