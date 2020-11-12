Москва, , 16:30 — REGNUM Роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе очень велика, сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимиру Владимировичу Путину и сказать всем, что только его огромный авторитет в регионе и в мире позволил таким образом на сегодняшний день остановить это кровопролитие». Полад Бюльбюль оглы «И хотел бы, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность лично [президенту России]и сказать всем, что только его огромный авторитет в регионе и в мире позволил таким образом на сегодняшний день остановить это кровопролитие».

По словам азербайджанского посла, России удалось сделать так, что карабахский вопрос решился.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Бюльбюль оглы, ранее покинувшие Нагорный Карабах азербайджанцы теперь, после подписания Ереваном и Баку соглашения о прекращении войны, начнут возвращаться назад.

Читайте ранее в этом сюжете: Баку пообещал огласить потери в Карабахе