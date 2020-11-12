Москва, 12 ноября 2020, 16:30 — REGNUM Роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе очень велика, сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
По словам азербайджанского посла, России удалось сделать так, что карабахский вопрос решился.
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Как сообщало ИА REGNUM, по словам Бюльбюль оглы, ранее покинувшие Нагорный Карабах азербайджанцы теперь, после подписания Ереваном и Баку соглашения о прекращении войны, начнут возвращаться назад.
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