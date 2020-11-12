Минск, , 16:30 — REGNUM «Мы хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться», — заявил 11 ноября совладелец «Уралхима» и председатель Российско-белорусский деловой совета Дмитрий Мазепин.

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Он выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени» и напомнил, что сам является уроженцем Минска. Ему, а также его коллегам небезразлична судьба множества студентов, которых отчислили из минских вузов за участие в протестных выступлениях.

Массовые манифестации с требованиями новых честных президентских выборов, прекращения массового полицейского террора и освобождения политзаключённых длятся в Белоруссии четвёртый месяц.

«Мы готовы взять на себя финансирование тех студентов, у которых были хорошие достижения, которые имеют свои идеи, почему они хотят учиться. Мы всё-таки живем в Союзном государстве, которое состоит из России и Белоруссии, — сказал Мазепин. — Мы это делаем, потому что мы неравнодушны, что будет завтра».

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Напомним, в августе Мазепин инициировал создание «Комитета национального спасения», который виделся модератором диалога властей и гражданского общества. Идея развития не получила: прозападная оппозиция создала свой «Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии», власти имитируют свой формат «диалога», а многотысячные протестные манифестации проходят сами по себе и жестоко подавляются МВД.

«Чтобы талантливая молодёжь не эмигрировала в Польшу или Литву, он готов создать все условия для обучения здесь. Принцип мягкой силы в закреплении отношений между братскими народами — именно то, чем должен был заниматься российский МИД. Если теперь к процессу подключится бизнес, дело пойдет гораздо эффективнее. Осталось получить одобрение правительства, и это, пожалуй, наиболее актуальный вопрос», — отметил ТГ-канал «Майский указ».

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