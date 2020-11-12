Рязань, , 16:24 — REGNUM Ходатайство о замене наказания бывшему губернатору Кировской области Никите Белых рассмотрит 26 ноября Скопинский районный суд Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы, размещённые на сайте суда. Он просит смягчить приговор.

Материалы переданы в производство судье 5 ноября. Согласно документам, неотбытый срок лишения свободы Никита Белых просит заменить более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) в соответствии со ст. 80 УК РФ.

Никита Белых был осуждён за взятки в феврале 2018 года и приговорён к восьми годам лишения свободы и штрафу свыше 48 млн рублей. Он отбывает наказание в ИК-5 (село Клекотки Скопинского района Рязанской области).