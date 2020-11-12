Киев, , 16:23 — REGNUM Народный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук выступила против введенного правительством карантина выходного дня.

Об этом она заявила в интервью «Politeka online» 12 ноября, заявив, что решение кабмина «выглядит так, как лечить сепсис подорожником».

«Любое метро принимает больше человек в сутки, чем все рестораны Киева в выходной день. Что это изменит? Абсолютно не поддерживаю карантин выходного дня», — сказала политик.

Она отметила, что понимает протесты предпринимателей, которые выживают сегодня.

«Именно выживают. Они точно не развиваются и не откладывают на будущее. Им бы выжить и удержать рабочие места и людей», — заявила Верещук.

Депутат отметила, что не исправит ситуацию и другой обсуждаемый сейчас вариант — полный локдаун на две недели.

«Если есть расчеты — давайте их обсудим, но я пока таких расчетов не видела. И что такое полный локдаун — это остановка всей страны. А не приведет ли это просто к разрушению даже тех слабых экономических ростков восстановления, которые начались хотя бы последние 2−3 месяца? Нет, я против этого», — подчеркнула парламентарий.

Вместе с тем, Верещук не озвучила, как она предлагает поступать в нынешней ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что «карантин выходного дня» начнет действовать на Украине в ближайшие выходные дни, 14−15 ноября. Предполагается, что будут закрыты все развлекательные и культурные заведения, ТРЦ, а рестораны и кафе смогут работать только на вынос. Местные власти в ряде регионов Украины уже заявили, что не намерены подчиняться этому решению. Ситуацию осложняет то, что в ряде городов страны 15 ноября должен состояться второй тур местных выборов.